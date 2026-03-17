Assassinat de Lumumba : Un ancien diplomate de 93 ans jugé à Bruxelles

Un tournant historique dans l'affaire de l'assassinat de Patrice Lumumba. La chambre du conseil du tribunal de Bruxelles a décidé, ce mardi 17 mars 2026, de renvoyer l'ancien diplomate et commissaire européen Étienne Davignon devant le tribunal correctionnel.





À 93 ans, Étienne Davignon est le dernier responsable belge encore en vie visé par la plainte déposée en 2011 par la famille du héros de l'indépendance congolaise. En 1961, alors jeune attaché au ministère des Affaires étrangères, il aurait participé à une « entreprise criminelle commune » facilitant l'exécution de Lumumba au Katanga.



Les juges ont retenu les chefs d'accusation de « tortures, traitements inhumains et participation à un crime de guerre », des faits jugés imprescriptibles. Des télex diplomatiques de l'époque constitueraient les preuves matérielles de son implication dans le soutien belge à la sécession katangaise.





MS/NDARINFO



