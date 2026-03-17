Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
NDARINFO.COM NDARINFO.COM
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
Recherche avancée
 
Accueil
Envoyer à un ami
Version imprimable
Augmenter la taille du texte
Diminuer la taille du texte

Assassinat de Lumumba : Un ancien diplomate de 93 ans jugé à Bruxelles

Mardi 17 Mars 2026 - 16:41

Assassinat de Lumumba : Un ancien diplomate de 93 ans jugé à Bruxelles

Un tournant historique dans l'affaire de l'assassinat de Patrice Lumumba. La chambre du conseil du tribunal de Bruxelles a décidé, ce mardi 17 mars 2026, de renvoyer l'ancien diplomate et commissaire européen Étienne Davignon devant le tribunal correctionnel.
 

À 93 ans, Étienne Davignon est le dernier responsable belge encore en vie visé par la plainte déposée en 2011 par la famille du héros de l'indépendance congolaise. En 1961, alors jeune attaché au ministère des Affaires étrangères, il aurait participé à une « entreprise criminelle commune » facilitant l'exécution de Lumumba au Katanga.

Les juges ont retenu les chefs d'accusation de « tortures, traitements inhumains et participation à un crime de guerre », des faits jugés imprescriptibles. Des télex diplomatiques de l'époque constitueraient les preuves matérielles de son implication dans le soutien belge à la sécession katangaise.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.