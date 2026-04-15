Bourses familiales : Le ministère dément l'exclusion de 25 000 handicapés

Le ministère de la Famille, de l’Action sociale et des Solidarités a apporté un démenti formel ce mercredi concernant les rumeurs d'exclusion de 25 000 personnes handicapées du Programme national de bourses de sécurité familiale (PNBSF). Youssouf Djité, directeur de cabinet du ministre, a précisé lors d'un atelier à Dakar qu'aucune omission n'a été opérée, contrairement aux allégations de certaines associations de défense des droits des handicapés.





Les réajustements observés sur le terrain résultent, selon les autorités, d'un processus technique de réévaluation du Registre national unique (RNU) destiné à actualiser la liste des bénéficiaires. Le ministère a rappelé que sur un million de personnes vivant avec un handicap au Sénégal, 355 000 ménages bénéficient actuellement de ces bourses.





Tout en soulignant l'impossibilité d'intégrer l'intégralité de cette population au programme, M. Djité a réaffirmé qu'un quota spécifique reste réservé aux personnes handicapées sur la base de critères objectifs. Cette mise au point intervient alors que le Sénégal se prépare à accueillir la Conférence internationale sur la protection sociale en novembre prochain.





MS/NDARINFO



