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Tambacounda : La supercherie de l'hélicoptère artisanal de Mamadou Sow démasquée

Mardi 14 Avril 2026 - 11:27

Tambacounda : La supercherie de l'hélicoptère artisanal de Mamadou Sow démasquée

Le prétendu exploit technologique qui tenait le Sénégal en haleine vient de s'effondrer. Mamadou Sow, un maçon de 57 ans originaire de Tambacounda qui affirmait avoir construit et fait décoller un hélicoptère artisanal, a été démasqué par les autorités. Ce qui était présenté comme un coup de génie autodidacte s'est révélé être une supercherie savamment orchestrée.
 

Dépêchés sur les lieux pour expertiser l'appareil, les inspecteurs de l'Armée de l'Air ont dénoncé une mise en scène grotesque. L'engin n'est en réalité qu'une maquette motorisée, dépourvue de systèmes essentiels tels que l'hydraulique, et incapable de s'élever au-dessus du sol.

L'enquête a révélé que les vidéos de vol ayant berné le public et certains experts internationaux étaient des montages intégrant un appareil réel fabriqué en Hongrie. Cette affaire, qui a failli mobiliser des experts de Renault et de l'aviation internationale à Dakar, met en lumière la fragilité de certains circuits d'information face au spectaculaire.
 

MS/NDARINFO
 


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