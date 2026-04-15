Initiative « Taxaw Saytu » : Y en a Marre a rencontré Aly Ngouille Ndiaye et Papa Djibril Fall

Le mouvement citoyen Y en a Marre intensifie ses préparatifs en vue du lancement de l'initiative « Taxaw Saytu ». Dans le cadre d'une série de rencontres stratégiques, une délégation du mouvement a échangé avec l'ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye et le député Papa Djibril Fall. Ces discussions, qualifiées d'« enrichissantes » par les organisateurs, ont permis de préciser les contours et les objectifs de cette nouvelle mobilisation.





À l'issue de ces concertations, les deux personnalités politiques ont confirmé leur participation active à l'événement. Ce ralliement marque une étape importante dans la stratégie de Y en a Marre, qui cherche à fédérer diverses forces vives autour de son projet citoyen.





Le mouvement a d'ores et déjà fixé rendez-vous aux Sénégalais les 24 et 25 avril prochains à la Place de la Nation (ex-Obélisque) pour ce qui s'annonce comme une manifestation majeure de l'engagement civil dans la capitale.





MS/NDARINFO



