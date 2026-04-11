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FIARA 2026 : Bassirou Diomaye Faye prône une agriculture résiliente et souveraine

Samedi 11 Avril 2026 - 23:21

FIARA 2026 : Bassirou Diomaye Faye prône une agriculture résiliente et souveraine

Le Président Bassirou Diomaye Faye a effectué une visite remarquée à la Foire Internationale de l'Agriculture et des Ressources Animales (FIARA), réaffirmant l'ambition du Sénégal d'atteindre une souveraineté alimentaire durable. Au cœur des échanges, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de bâtir une agriculture résiliente capable de faire face aux défis majeurs imposés par le changement climatique.
 

Cette visite a permis au Président Faye d'aller à la rencontre des producteurs, des éleveurs et des agro-industriels pour recueillir leurs préoccupations et présenter les orientations du gouvernement en matière de modernisation rurale. Le chef de l'État a souligné que la transformation structurelle de l'économie sénégalaise passait impérativement par une valorisation des produits locaux et un soutien accru aux innovations technologiques agricoles.

Selon le Président, le Sénégal doit désormais sécuriser ses systèmes de production pour garantir la disponibilité des denrées de base, tout en préservant les ressources naturelles pour les générations futures.
 

MS/NDARINFO
 


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