Artemis 2 en direct : Suivez l'amerrissage historique des astronautes de la NASA

L'humanité retient son souffle. Les quatre astronautes de la mission Artemis 2 s'apprêtent à amerrir ce vendredi dans l'océan Pacifique à bord de la capsule Orion, marquant la conclusion de la première mission habitée vers la Lune depuis 1972. Durant ce périple historique de neuf jours, l'équipage a pulvérisé le record de distance humaine en s'éloignant à 406 771 kilomètres de la Terre.





Après avoir survolé la face cachée de la Lune, les astronautes doivent maintenant affronter l'étape la plus périlleuse : la rentrée atmosphérique à près de 40 000 km/h.





La capsule Orion sera soumise à une chaleur infernale de plus de 2 700 °C avant de déployer ses parachutes pour un "splashdown" très attendu au large de San Diego. Ce succès valide les technologies nécessaires pour le prochain débarquement humain sur le sol lunaire prévu avec Artemis 3.

