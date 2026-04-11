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RTS : L'émission « Xunt Mii » suspendue jusqu'à nouvel ordre par la direction

Samedi 11 Avril 2026 - 15:03

RTS : L'émission « Xunt Mii » suspendue jusqu'à nouvel ordre par la direction

La direction générale de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) a annoncé, ce samedi, la suspension « jusqu’à nouvel ordre » de son émission phare « Xunt Mii ». Cette décision radicale intervient après une vague d'indignation et de controverses suscitées par le contenu de la dernière diffusion du programme.
 

Dans un communiqué officiel, les services dirigés par Pape Alé Niang expliquent ne pas être « en phase avec l’orientation et le traitement éditorial » de certains sujets abordés, qualifiés de particulièrement sensibles. La direction évoque des préoccupations légitimes du public face à des séquences ayant provoqué incompréhensions et heurts de sensibilités.

Tout en présentant ses « sincères excuses » aux téléspectateurs pour le désagrément causé, la chaîne publique réaffirme sa volonté de proposer un contenu respectueux, équilibré et conforme aux missions de service public. 
 

MS/NDARINFO

 


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