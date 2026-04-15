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Discipline budgétaire : Ousmane Sonko exige un plan d'économies sous 15 jours

Mercredi 15 Avril 2026 - 20:37

Discipline budgétaire : Ousmane Sonko exige un plan d'économies sous 15 jours

Lors du Conseil des ministres tenu ce mercredi, le Premier Ministre Ousmane Sonko a présenté une communication d'envergure axée sur la souveraineté nationale et la rationalisation des ressources de l'État. Le chef du gouvernement a notamment fait de la réforme de l'Imprimerie nationale un impératif de bonne gouvernance.


Tout en saluant la qualité des ressources humaines et les avancées numériques comme l'application « Fatou », le Premier Ministre a pointé du doigt l'inadaptation du statut juridique actuel qui bride le potentiel de cette institution. La réforme proposée prévoit un nouveau modèle économique, des investissements technologiques massifs et un partenariat stratégique pour sécuriser les documents officiels et réduire les coûts d'externalisation.

 

Par ailleurs, face à l'instabilité géopolitique au Moyen-Orient et ses répercussions sur les prix de l'énergie, le Premier Ministre a sonné l'alerte sur la discipline budgétaire.


Anticipant des tensions sur les finances publiques, il a instruit les ministres de l'Énergie et du Budget d'opérationnaliser des mesures de stabilisation. Dans une démarche de rigueur, Ousmane Sonko a accordé un délai de quinze (15) jours à chaque membre du gouvernement pour soumettre des propositions concrètes d’économies et de redéploiement budgétaire dans leurs secteurs respectifs.
 

MS/NDARINFO`
 


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