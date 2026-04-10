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Espace : Un black-out de 6 minutes attend l'équipage d'Artemis 2 ce vendredi

Vendredi 10 Avril 2026 - 07:20

Espace : Un black-out de 6 minutes attend l'équipage d'Artemis 2 ce vendredi

C'est l'heure de vérité pour les quatre astronautes de la mission Artemis 2. Après un voyage historique autour de la Lune, la capsule Orion entame ce vendredi sa phase de retour la plus périlleuse. Le vaisseau doit percuter l'atmosphère terrestre à une vitesse vertigineuse de 40 000 km/h, soumettant son bouclier thermique à des températures extrêmes de 2 760 °C.
 

Le moment le plus redouté de cette descente reste le "black-out" de six minutes, une période durant laquelle la capsule, enveloppée d'un plasma brûlant, perd toute communication radio avec la NASA.

Si la trajectoire est respectée, le module déploiera ses trois parachutes géants à 1 800 mètres d'altitude pour ralentir sa course avant un amerrissage prévu dans l'océan Pacifique, au large de San Diego. Ce "splashdown" marquera la fin de la première mission habitée vers la Lune depuis 1972, ouvrant définitivement la voie au prochain débarquement humain sur le sol lunaire.
 

MS/NDARINFO
 


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