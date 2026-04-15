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Le 18 janvier 2015, Ousmane Sonko installait la première coordination de Pastef à Saint-Louis (vidéo)

Mercredi 15 Avril 2026 - 19:09

Le 18 janvier 2015, Ousmane Sonko installait la première coordination de Pastef à Saint-Louis (vidéo)

Dans la chronologie de l'implantation du parti les Patriotes du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (PASTEF), le dimanche 18 janvier 2015 reste une date charnière pour la capitale du Nord. Ce jour-là, Ousmane Sonko, accompagné de cadres tels que Maïmouna Dièye et Ousmane Abdoulaye Barro, avait procédé à l'installation de la toute première coordination départementale de Saint-Louis.
 

Cette naissance ne s'était pourtant pas faite sans heurts. Quelques jours seulement après cette assemblée constitutive, le coordonnateur fraîchement nommé avait présenté sa démission, jetant un froid sur la nouvelle structure. À cette époque, rejoindre le parti des Patriotes relevait d'un véritable défi politique ; seule une poignée de pionniers avait eu le courage de porter cette dynamique naissante face à un paysage politique local dominé par les formations traditionnelles.
 

L'année suivante, le 23 janvier 2016, une mission du bureau exécutif national a procédé à l’installation officielle de la coordination de l’Université Gaston Berger (UGB), inscrivant le campus de Sanar dans la stratégie de massification nationale du mouvement.


Sous l'impulsion de cadres comme Malick Seck, cette instance estudiantine a été pensée pour rompre avec les pratiques politiques traditionnelles basées sur le clientélisme financier.


Le bureau de l'UGB s'est alors engagé dans une démarche intellectuelle, prévoyant la création d'une bibliothèque et des cycles de formations pour ses membres. Baye Mamadoulaye Diagne, premier coordonnateur de l'UGB, a à cette occasion réitéré son engagement à œuvrer pour le rayonnement du parti, posant ainsi les premiers jalons d'une présence durable du PASTEF au sein de l'élite universitaire du Nord.
 




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