CAN Maroc 2025 : Ilay Camara absent, blessé à l’ischio-jambier

Le défenseur sénégalais Ilay Camara est contraint de déclarer forfait pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) Maroc 2025, dont le coup d’envoi est prévu samedi, en raison d’une blessure, a annoncé mardi matin la Fédération sénégalaise de football (FSF).





Le joueur de 22 ans s’était blessé lors de la rencontre de championnat de Belgique opposant son club, Anderlecht, à Saint-Trond. Malgré cette blessure, Ilay Camara avait rejoint la Tanière afin de subir des examens médicaux complémentaires.





Selon la FSF, une imagerie par résonance magnétique (IRM) réalisée à Dakar a mis en évidence une lésion musculaire de grade II à l’ischio-jambier droit. « En conséquence, le staff médical a jugé le joueur inapte pour la compétition continentale », précise l’instance fédérale dans son communiqué.





La Fédération sénégalaise de football a exprimé ses vœux de prompt rétablissement à Ilay Camara, qui manquera ainsi ce grand rendez-vous continental avec la sélection nationale. Le défenseur devait disputer au Maroc sa première phase finale de Coupe d’Afrique des nations.





Par ailleurs, un groupe de huit joueurs parmi les vingt-huit sélectionnés a entamé la préparation en vue de la CAN, lundi en début de soirée, au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio.





Logée dans le groupe D, l’équipe nationale du Sénégal affrontera le Botswana, la République démocratique du Congo (RDC) et le Bénin. Basés à Tanger, les Lions disputeront leurs rencontres de la phase de poules le 23 décembre face au Botswana, le 27 décembre contre la RDC et le 30 décembre face au Bénin.



MS







