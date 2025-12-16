Lions de la Teranga : Ibrahim Mbaye, la nouvelle pépite qui monte

Sadio Mané demeure le talisman des Lions de la Teranga, champions d’Afrique en 2021, tandis qu’Iliman Ndiaye et Ismaila Sarr, désormais figures majeures de la Premier League, incarnent le présent d’un trio offensif sénégalais redoutable. Mais la Coupe d’Afrique des nations pourrait révéler une nouvelle étoile en devenir : le jeune Ibrahim Mbaye.



Aligné dans le groupe D aux côtés du Botswana, de la République démocratique du Congo et du Bénin, le Sénégal pourrait compter sur l’éclosion de cet adolescent prometteur, qui attire déjà les regards du monde du football.



Ancien international français chez les jeunes, Ibrahim Mbaye découvre cette saison le football de haut niveau avec le Paris Saint-Germain. Il s’est notamment illustré en débutant une rencontre de Ligue des champions remportée face au FC Barcelone, après avoir fait ses premiers pas européens lors de la Supercoupe d’Europe gagnée contre Tottenham.



Le jeune attaquant a également franchi un cap sur le plan international en disputant ses premières minutes avec la sélection sénégalaise le mois dernier face au Brésil. Quelques jours plus tard, il entrait dans l’histoire en devenant le plus jeune buteur des Lions de la Teranga, à l’âge de 17 ans et 298 jours, grâce à un but inscrit lors de la large victoire (8-0) contre le Kenya.



À l’aube de la compétition continentale, Ibrahim Mbaye apparaît ainsi comme l’un des grands espoirs du football sénégalais, appelé à s’inscrire dans la lignée des talents qui font aujourd’hui la renommée des Lions sur la scène internationale.



NDARINFO



