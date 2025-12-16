Ousmane Sonko sonne la mobilisation générale au sein de PASTEF

Le président du parti PASTEF – Les Patriotes, Ousmane Sonko, a appelé lundi l’ensemble des structures de sa formation politique à s’engager dans une dynamique de mobilisation politique, sociale et citoyenne accrue, dans un contexte de transformation nationale en cours, selon un communiqué officiel.





Dans cette instruction interne adressée aux cellules, sections communales, coordinations départementales et élues à l’étranger, ainsi qu’aux cadres et militants du parti, M. Sonko souligne que le grand rassemblement du 8 novembre 2025 a mis en évidence l’attachement du peuple sénégalais au projet politique porté par PASTEF.





Le document, daté du 15 décembre 2025, fixe plusieurs objectifs stratégiques à atteindre d’ici à la fin 2026, notamment la massification du parti avec l’objectif d’identifier et d’activer un million de militants, la création ou la redynamisation de 10 000 cellules fonctionnelles couvrant le territoire national et la diaspora, ainsi que la structuration de proximité pour renforcer l’ancrage citoyen du mouvement.





Selon l’instruction, les cellules devront devenir des « centres d’éducation politique et de vulgarisation », des espaces d’expression citoyenne et des lieux d’actions sociales, tout en assurant une présence régulière auprès des populations.



Des campagnes d’adhésion, la tenue de réunions statutaires et l’élaboration de plans d’actions réguliers sont également prévues pour renforcer la cohésion interne.





Ousmane Sonko insiste sur le rôle du PASTEF non seulement comme parti politique, mais comme « dynamique sociale, populaire et citoyenne », engageant chaque responsable et militant à s’approprier pleinement la démarche pour garantir son impact sur le terrain et sa durabilité.





Le Secrétariat général du parti a été chargé de veiller à l’application effective de cette instruction, qui s’inscrit selon les dirigeants dans la continuité de la transformation politique et sociale engagée au Sénégal depuis l’arrivée de PASTEF au pouvoir.



MS/NDARINFO



