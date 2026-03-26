CRRH-UEMOA : résultat net en hausse de 19 % à 2,4 milliards de FCFA en 2025

Le Conseil d'administration de la Caisse régionale de refinancement hypothécaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (CRRH-UEMOA) a arrêté les comptes de l'exercice 2025, dégageant un résultat net record de 2,4 milliards de FCFA, en progression de 19 % sur un an.





Réuni à Lomé sous la présidence de Thierry Tanoh, le conseil d'administration a validé un bilan total atteignant 333,9 milliards de FCFA. Portée par une forte dynamique commerciale, la CRRH-UEMOA a permis de refinancer et de soutenir plus de 5 000 logements résidentiels, impactant positivement les conditions de vie de 30 000 personnes dans les huit pays de la zone UEMOA.





Sur le plan de la gouvernance et de la solidité financière, l'agence de notation régionale Bloomfield Investment a rehaussé la note à long terme de l'institution à la note maximale de « AAA » assortie d'une perspective stable. Au cours de l'exercice écoulé, la Caisse a également renforcé ses fonds propres pour porter son capital social à 14,4 milliards de FCFA.





Pour 2026, l'institution bancaire régionale prévoit le lancement d'une deuxième émission d'obligations sociales et le déploiement d'un projet d'inclusion financière des ménages modestes en partenariat avec la Banque mondiale et la BOAD.



