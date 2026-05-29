Accident à Ndande Fall : 4 morts et 6 blessés graves sur la route

La célébration de la fête de la Tabaski a été endeuillée ce jeudi matin par un effroyable accident de la circulation survenu sur l'axe Kébemer - Ngaye Mékhé. Le drame, qui s'est produit à hauteur du village de Ndande Fall, a impliqué une voiture particulière de marque Toyota et un minibus de transport interurbain communément appelé « Allo Dakar », de modèle Peugeot 308.



Le choc frontal, d'une violence extrême, a provoqué la mort instantanée de quatre personnes et fait six blessés graves.



Les services de secours et les éléments de la gendarmerie nationale se sont immédiatement déployés sur les lieux pour extraire les corps sans vie, prendre en charge les blessés critiques et réguler le trafic routier fortement perturbé.



MS

