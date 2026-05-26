Formation du gouvernement : PASTEF fixe 7 conditions à Diomaye Faye

Le Comité Exécutif (COMEX) de PASTEF révèle dans un communiqué publié mardi que les services du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, ont entrepris de contacter plusieurs de ses membres pour les inviter à des consultations en vue de la formation du prochain gouvernement, " sans passer par les canaux officiels de la formation politique".





Le Comité Exécutif (COMEX) a formellement subordonné la participation du parti à un accord préalable portant sur sept orientations programmatiques strictes et non négociables.



Tout en réitérant sa disponibilité de principe à accompagner le chef de l'État dans le cadre d’une « collaboration franche et responsable » pour l'exécution des politiques publiques, la direction exige l'engagement absolu à rester fidèle au programme qui a conduit à leur élection en 2024, ainsi qu'une clarification urgente sur la stratégie de gestion de la dette souveraine.



À cela s'ajoutent le blocage immédiat de toutes les mesures de hausse du coût de la vie pour protéger les ménages, la poursuite stricte des processus de renégociation des contrats stratégiques et des ressources nationales, la lutte sans concession contre la corruption avec un contrôle rigoureux des fonds opaques, la gestion réformée des affaires judiciaires, et enfin, un droit de regard global sur la structure et la répartition des portefeuilles ministériels.





Le COMEX exige que ces discussions stratégiques se tiennent exclusivement avec le « cadre institutionnel habilité du parti » et non pas de manière isolée avec des militants ou des cadres techniques. Le communiqué se clôt sur une mise en garde线 disciplinaire extrêmement ferme à l'endroit de ses propres troupes, précisant de manière textuelle que « tout militant du Parti qui s'y rendra aura agi à titre personnel ».





MS/NDARINFO



