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El Malick Ndiaye : "Mon père m'a conseillé de céder ma place à Sonko"

Vendredi 29 Mai 2026

El Malick Ndiaye : "Mon père m'a conseillé de céder ma place à Sonko"
L'ancien président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a livré des confidences inédites sur les coulisses de son départ du perchoir au profit d'Ousmane Sonko.

Le responsable politique a révélé avoir reçu un appel pressant de son propre père lui conseillant formellement de démissionner en faveur du leader de PASTEF afin de faciliter la transition institutionnelle.

Saluant cette démarche parentale, El Malick Ndiaye a toutefois précisé que sa décision était déjà prise et qu'un accord mutuel avait été préalablement acté en toute sérénité avec Ousmane Sonko, écartant ainsi toute idée de friction ou de contrainte au sommet du pouvoir législatif.

MS
 


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