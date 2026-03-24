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Concours Fonction publique sénégalaise 2026 : calendrier, conditions et inscriptions par ministère

Mardi 24 Mars 2026 - 00:06

Concours Fonction publique sénégalaise 2026 : calendrier, conditions et inscriptions par ministère

La saison des concours de la Fonction publique sénégalaise est officiellement ouverte. Pour l'année 2026, plusieurs ministères ont lancé ou s'apprêtent à lancer des appels à candidatures couvrant des secteurs aussi variés que la santé, l'éducation, la justice, les douanes et les forces de sécurité. Pour des milliers de jeunes diplômés du nord du Sénégal, ces concours représentent l'une des voies les plus sûres vers un emploi stable et rémunéré.
 

Santé et action sociale, secteur le plus ouvert
 

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé l'ouverture de quatre concours directs en 2026, ciblant les profils d'infirmiers d'État, de sages-femmes, de techniciens de laboratoire et d'agents de santé communautaire. Les dossiers de candidature sont à déposer auprès des directions régionales de la santé, dont celle de Saint-Louis. Les conditions générales exigent la nationalité sénégalaise, un âge maximum de 30 ans pour la plupart des corps, et un diplôme correspondant au profil visé — BFEM minimum pour les agents de base, baccalauréat ou BTS pour les corps paramédicaux.
 

Éducation nationale, un recrutement massif attendu
 

Le ministère de l'Éducation nationale devrait ouvrir dans les prochaines semaines un concours de recrutement d'instituteurs et de professeurs de collège, dans le cadre du plan de résorption du déficit enseignant annoncé en conseil des ministres. Les candidats titulaires d'un BFEM ou d'un baccalauréat selon le niveau visé pourront déposer leurs dossiers via la plateforme en ligne du ministère ou directement dans les inspections d'académie régionales.
 

Douanes, police et magistrature : des profils très sélectifs
 

Les Corps habillés — douanes, police nationale et gendarmerie — publient généralement leurs avis de concours entre avril et juin. Ces recrutements sont soumis à des critères stricts de condition physique, de moralité et de niveau scolaire, avec des tests écrits suivis d'épreuves sportives et d'entretiens. La magistrature, quant à elle, recrute via le concours d'entrée à l'École nationale de formation judiciaire (ENFJ), réservé aux titulaires d'une licence en droit.
 

Comment s'informer et déposer son dossier
 

Les avis officiels de concours sont publiés sur le site du ministère de la Fonction publique (fonctionpublique.gouv.sn), dans le Journal officiel de la République du Sénégal et affichés dans les gouvernances et préfectures régionales. À Saint-Louis, la gouvernance et les services régionaux des ministères concernés sont les points de dépôt habituels. Les candidats sont fortement encouragés à vérifier les dates limites directement auprès des services compétents, les délais variant selon les corps et les années.
 

Les candidatures via des intermédiaires non officiels ou le paiement de frais de dossier à des tiers constituent des pratiques frauduleuses dénoncées chaque année par le ministère du Travail et la Direction de la Fonction publique.
 


Concours Institution Niveau requis Domaine
ENA Cycle A École Nationale d'Administration Licence / Master Administration
ENA Cycle B École Nationale d'Administration Baccalauréat Administration
Police nationale Ministère de l'Intérieur Baccalauréat Sécurité
Douane Administration douanière Bac / Licence Finances
Gendarmerie Forces armées Baccalauréat Défense
Magistrature Centre de Formation Judiciaire Master Droit Justice
ENAP Admin. pénitentiaire Bac / Licence Justice
ENDSS Santé publique Baccalauréat Santé
ESP UCAD École Supérieure Polytechnique Bac scientifique Ingénierie
ESMT Télécommunications Bac +2 Technologie

 

Le calendrier des concours ouverts au Sénégal en 2026
 
Concours Niveau Dépôt dossier Concours Structure
ENA Cycle B Bac Fin avril Début sept. ENA Dakar
ENA Cycle A Master 2 Fin avril Début sept. ENA Dakar
Police (Agent) BFEM Fin juin Mi-novembre École de Police
Police (Sous-off.) Bac Fin juin Fin sept. École de Police
Police (Commissaire) Master 2 Fin juin Fin août École de Police
Douane Bac / Licence À confirmer À confirmer Admin. douanière
Gendarmerie (ESOGEN) BFEM Début mai Juillet ESOGEN Fatick
ENAP (pénitentiaire) BFEM Début mai Mi-juillet ENAP
ENDSS (infirmiers) Bac Mi-avril Début juin ENDSS Dakar
ENDSS (sages-femmes) Bac Mi-avril Début juin ENDSS Dakar
CREM (instituteurs) Bac Mi-juillet Septembre CRFPE régions
IPSL (prépas intégrées) Bac S Début mai Fin juin IPSL Saint-Louis
LTAP Saint-Louis (BTS) Bac 04/06 Octobre LTAP Saint-Louis
CNFTPE (élevage) BFEM 04/06 27/09 CNFTPE Saint-Louis


Les concours peuvent être consultés sur :

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