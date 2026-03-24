Concours Fonction publique sénégalaise 2026 : calendrier, conditions et inscriptions par ministère

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé l'ouverture de quatre concours directs en 2026, ciblant les profils d'infirmiers d'État, de sages-femmes, de techniciens de laboratoire et d'agents de santé communautaire. Les dossiers de candidature sont à déposer auprès des directions régionales de la santé, dont celle de Saint-Louis. Les conditions générales exigent la nationalité sénégalaise, un âge maximum de 30 ans pour la plupart des corps, et un diplôme correspondant au profil visé — BFEM minimum pour les agents de base, baccalauréat ou BTS pour les corps paramédicaux.



