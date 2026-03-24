Concours Fonction publique sénégalaise 2026 : calendrier, conditions et inscriptions par ministère

La saison des concours de la Fonction publique sénégalaise est officiellement ouverte. Pour l'année 2026, plusieurs ministères ont lancé ou s'apprêtent à lancer des appels à candidatures couvrant des secteurs aussi variés que la santé, l'éducation, la justice, les douanes et les forces de sécurité. Pour des milliers de jeunes diplômés du nord du Sénégal, ces concours représentent l'une des voies les plus sûres vers un emploi stable et rémunéré.
Santé et action sociale, secteur le plus ouvert
Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé l'ouverture de quatre concours directs en 2026, ciblant les profils d'infirmiers d'État, de sages-femmes, de techniciens de laboratoire et d'agents de santé communautaire. Les dossiers de candidature sont à déposer auprès des directions régionales de la santé, dont celle de Saint-Louis. Les conditions générales exigent la nationalité sénégalaise, un âge maximum de 30 ans pour la plupart des corps, et un diplôme correspondant au profil visé — BFEM minimum pour les agents de base, baccalauréat ou BTS pour les corps paramédicaux.
Éducation nationale, un recrutement massif attendu
Le ministère de l'Éducation nationale devrait ouvrir dans les prochaines semaines un concours de recrutement d'instituteurs et de professeurs de collège, dans le cadre du plan de résorption du déficit enseignant annoncé en conseil des ministres. Les candidats titulaires d'un BFEM ou d'un baccalauréat selon le niveau visé pourront déposer leurs dossiers via la plateforme en ligne du ministère ou directement dans les inspections d'académie régionales.
Douanes, police et magistrature : des profils très sélectifs
Les Corps habillés — douanes, police nationale et gendarmerie — publient généralement leurs avis de concours entre avril et juin. Ces recrutements sont soumis à des critères stricts de condition physique, de moralité et de niveau scolaire, avec des tests écrits suivis d'épreuves sportives et d'entretiens. La magistrature, quant à elle, recrute via le concours d'entrée à l'École nationale de formation judiciaire (ENFJ), réservé aux titulaires d'une licence en droit.
Comment s'informer et déposer son dossier
Les avis officiels de concours sont publiés sur le site du ministère de la Fonction publique (fonctionpublique.gouv.sn), dans le Journal officiel de la République du Sénégal et affichés dans les gouvernances et préfectures régionales. À Saint-Louis, la gouvernance et les services régionaux des ministères concernés sont les points de dépôt habituels. Les candidats sont fortement encouragés à vérifier les dates limites directement auprès des services compétents, les délais variant selon les corps et les années.
Les candidatures via des intermédiaires non officiels ou le paiement de frais de dossier à des tiers constituent des pratiques frauduleuses dénoncées chaque année par le ministère du Travail et la Direction de la Fonction publique.
|Concours
|Institution
|Niveau requis
|Domaine
|ENA Cycle A
|École Nationale d'Administration
|Licence / Master
|Administration
|ENA Cycle B
|École Nationale d'Administration
|Baccalauréat
|Administration
|Police nationale
|Ministère de l'Intérieur
|Baccalauréat
|Sécurité
|Douane
|Administration douanière
|Bac / Licence
|Finances
|Gendarmerie
|Forces armées
|Baccalauréat
|Défense
|Magistrature
|Centre de Formation Judiciaire
|Master Droit
|Justice
|ENAP
|Admin. pénitentiaire
|Bac / Licence
|Justice
|ENDSS
|Santé publique
|Baccalauréat
|Santé
|ESP UCAD
|École Supérieure Polytechnique
|Bac scientifique
|Ingénierie
|ESMT
|Télécommunications
|Bac +2
|Technologie
|Concours
|Niveau
|Dépôt dossier
|Concours
|Structure
|ENA Cycle B
|Bac
|Fin avril
|Début sept.
|ENA Dakar
|ENA Cycle A
|Master 2
|Fin avril
|Début sept.
|ENA Dakar
|Police (Agent)
|BFEM
|Fin juin
|Mi-novembre
|École de Police
|Police (Sous-off.)
|Bac
|Fin juin
|Fin sept.
|École de Police
|Police (Commissaire)
|Master 2
|Fin juin
|Fin août
|École de Police
|Douane
|Bac / Licence
|À confirmer
|À confirmer
|Admin. douanière
|Gendarmerie (ESOGEN)
|BFEM
|Début mai
|Juillet
|ESOGEN Fatick
|ENAP (pénitentiaire)
|BFEM
|Début mai
|Mi-juillet
|ENAP
|ENDSS (infirmiers)
|Bac
|Mi-avril
|Début juin
|ENDSS Dakar
|ENDSS (sages-femmes)
|Bac
|Mi-avril
|Début juin
|ENDSS Dakar
|CREM (instituteurs)
|Bac
|Mi-juillet
|Septembre
|CRFPE régions
|IPSL (prépas intégrées)
|Bac S
|Début mai
|Fin juin
|IPSL Saint-Louis
|LTAP Saint-Louis (BTS)
|Bac
|04/06
|Octobre
|LTAP Saint-Louis
|CNFTPE (élevage)
|BFEM
|04/06
|27/09
|CNFTPE Saint-Louis
Les concours peuvent être consultés sur :