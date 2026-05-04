NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Me Abdoulaye Tine nommé ministre-conseiller et porte-parole de la Présidence

Lundi 4 Mai 2026 - 16:05

Me Abdoulaye Tine nommé ministre-conseiller et porte-parole de la Présidence

La Présidence de la République du Sénégal a annoncé, à travers un communiqué officiel, une nouvelle nomination au sein de son dispositif de communication.


Par arrêté en date du 30 avril 2026, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a nommé Abdoulaye Tine au poste de Ministre-Conseiller, Porte-parole de la Présidence de la République.


Avocat de formation, Abdoulaye Tine aura désormais pour mission d’assurer la communication officielle de l’institution présidentielle et de relayer les positions du Chef de l’État sur les grandes questions nationales.
 

MS/NDARINFO


 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.