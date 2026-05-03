Crise interne : Waly Diouf Bodiang dénonce la « contradiction politique » de Bassirou Diomaye Faye

Le directeur du Port autonome de Dakar, Waly Diouf Bodiang, a exprimé une désapprobation sans détour envers la stratégie politique du président Bassirou Diomaye Faye dans un portrait publié par Jeune Afrique. Contrairement à certains cadres de Pastef qui observent une certaine réserve par crainte d'un retour de bâton par décret, Monsieur Bodiang critique ouvertement la gestion de la coalition « Diomaye Président ».







Le point de friction majeur réside dans la pérennisation d'une structure parallèle au parti Pastef, que Waly Diouf Bodiang qualifie de « contradiction politique inattendue ». Il s'étonne de voir un président siéger dans une coalition distincte du parti qui l'a porté au pouvoir et va jusqu'à qualifier cette structure de « machin mort-né ».





Selon lui, le chef de l'État a choisi de solidifier cette entité, qui comprendrait des membres hostiles à Ousmane Sonko, plutôt que de rediriger l'essentiel du pouvoir vers la « maison mère ».









La nomination d'Aminata "Mimi" Touré comme coordinatrice a été, selon ses termes, « la goutte d’eau qui a fait déborder le vase » pour les rangs de Pastef. Pour le responsable politique, cet acte marque une sortie du cadre politique du parti, car il estime qu'il revient au président de Pastef de décider qui doit diriger les coalitions gravitant autour de la formation.





Il conclut qu'à partir du moment où Bassirou Diomaye Faye nomme sa propre coordinatrice, le pouvoir s'éloigne de la ligne politique initiale du parti.





MS/NDARINFO







