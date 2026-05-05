Souveraineté alimentaire : une opération de titrisation de 80 milliards FCFA lancée par l'État

Le gouvernement du Sénégal franchit une étape décisive dans sa stratégie de souveraineté alimentaire avec le lancement d'une importante opération de titrisation s'levant à 80 milliards de FCFA. Ce mécanisme financier innovant, structuré pour soutenir directement le secteur agricole, vise à mobiliser des ressources fraîches sur le marché financier afin de garantir le financement adéquat des intrants et du matériel agricole pour la campagne en cours.





L'objectif affiché est de réduire la dépendance aux importations tout en boostant la productivité des exploitations locales.





Cette levée de fonds permettra d'assurer une meilleure planification des activités rurales et d'offrir aux producteurs des conditions d'accès au crédit plus souples.





Le ministre des Finances et celui de l'Agriculture soulignent que cette initiative s'inscrit dans la vision globale de transformation structurelle de l'économie, en faisant du secteur primaire le moteur de la croissance nationale. « La titrisation permet d'anticiper les besoins financiers et de sécuriser les investissements nécessaires à notre autonomie alimentaire », précisent les autorités.





MS/NDARINFO



