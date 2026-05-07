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Ousmane Sonko tape du poing sur la table : 6 milliards pour les Mamelles et fin des blocages du PROGEP

Jeudi 7 Mai 2026 - 06:50

Ousmane Sonko tape du poing sur la table : 6 milliards pour les Mamelles et fin des blocages du PROGEP

Le Premier ministre Ousmane Sonko a affiché une détermination sans faille lors du Conseil des ministres de ce mercredi 6 mai 2026. Pointant du doigt les entraves qui freinent certains chantiers stratégiques, il a ordonné la levée immédiate des obstacles financiers et administratifs.


L'usine de dessalement de l’eau de mer des Mamelles, projet vital pour l'approvisionnement en eau de la capitale, est en première ligne avec un déficit de financement de 6 milliards de francs CFA que le ministre des Finances doit régler en urgence.

 

Parallèlement, le Projet de gestion des eaux pluviales (PROGEP) souffre de lenteurs inacceptables liées à l’approbation des marchés. Ousmane Sonko a rappelé à l'ordre la Direction centrale des marchés publics, exigeant le strict respect des délais légaux.


Pour le chef du Gouvernement, les instances de contrôle ne doivent en aucun cas devenir un frein aux projets prioritaires de l'État, prônant une célérité accrue dans la régulation.


MS

 



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