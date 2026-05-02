Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Hausse prochaine des prix : Les mises en garde du président Bassirou Diomaye Faye

Samedi 2 Mai 2026 - 21:48

Hausse prochaine des prix : Les mises en garde du président Bassirou Diomaye Faye

Lors de sa grande interview accordée à la presse ce samedi, le président Bassirou Diomaye Faye a alerté sur les répercussions potentielles des tensions internationales, notamment la guerre au Moyen-Orient, sur l'économie du Sénégal. Tout en réaffirmant le maintien actuel de la baisse des prix des denrées de première nécessité, le chef de l'État a souligné que la persistance de la crise mondiale pourrait contraindre le gouvernement à des ajustements tarifaires.

 

Dans un souci de transparence, le président a promis de s'adresser directement aux citoyens si l'application de la « vérité des prix » devenait inévitable. Il a insisté sur le fait que le gouvernement s'efforce de protéger le pouvoir d'achat aussi longtemps que possible, espérant que les efforts consentis pour retarder ces hausses seront reconnus par les Sénégalais face aux réalités économiques mondiales.
 

MS/NDARINFO
 


Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Ndarinfo.com ©2011 - 2025
Inscription au site
Charte éditoriale de NdarINFO