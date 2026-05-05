Partenariat public-privé : Le groupe SENICO réaffirme son soutien à la « Vision Sénégal 2050 »

Le Chef de l’État a accordé une audience ce mardi à Abdoulaye Dia, Président-Directeur Général du groupe SENICO. Lors de cette rencontre, où le PDG était représenté par Latgrand Ndiaye, le groupe industriel a officiellement réitéré son adhésion à la Vision Sénégal 2050, le nouveau référentiel des politiques publiques du pays.





Cet échange marque une étape importante dans l'implication du secteur privé national dans les projets structurants de l'État.





Au cœur des discussions, le groupe SENICO a affiché son ambition d’investir massivement dans les chaînes de valeur agricoles.





Cette stratégie vise non seulement à renforcer la sécurité alimentaire, mais également à favoriser la création d'emplois et à promouvoir l’équité territoriale à travers le pays. Par cet engagement, SENICO se positionne comme un partenaire clé pour la transformation structurelle de l'économie sénégalaise.





MS/NDARINFO





