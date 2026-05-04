Les 3 messages clés d'Ousseynou Ly après son départ de la Présidence

À la suite de son remplacement au poste de Ministre-conseiller porte-parole de la Présidence, Ousseynou Ly a publié une déclaration officielle ce lundi 4 mai 2026 depuis Dakar. Dans ce message, celui que l'on surnomme « Citizen Ly » exprime sa profonde gratitude envers le Président Bassirou Diomaye Faye pour la confiance accordée durant ces deux années passées au sommet de l'État.





Qualifiant son expérience d'exaltante et d'enrichissante, il a tenu à préciser que son engagement envers le projet de transformation porté par PASTEF, sous le leadership d'Ousmane Sonko, demeure inchangé.





Pour l'ancien porte-parole, ce projet reste la « boussole » guidant son action pour un Sénégal souverain et prospère. Il a conclu son message en remerciant l'ensemble de ses collaborateurs avec qui il a œuvré durant son mandat au Palais de la République.







MS/NDARINFO





