Sûreté Urbaine : le journaliste Pape Ngagne Ndiaye convoqué ce mardi

Le journaliste Pape Ngagne Ndiaye, employé du groupe GFM, est convoqué à la Sûreté Urbaine (SU) du commissariat central de Dakar ce mardi vers 10 h.





Cette convocation, dont l'ordre émane du procureur, fait suite à l'ouverture d'une enquête confiée aux limiers de la SU. Selon des sources concordantes, cette procédure serait directement liée aux déclarations tenues par le journaliste lors de sa dernière émission « Faram Facce » sur la TFM.





Lors de ce programme, Pape Ngagne Ndiaye avait ouvertement accusé le Premier ministre Ousmane Sonko d'être à l'origine du placement sous mandat de dépôt de Pape Malick Ndour. C'est cette mise en cause des autorités qui aurait motivé l'intervention de la justice et la convocation de l'animateur devant les enquêteurs pour répondre de ses propos.





MS/NDARINFO





