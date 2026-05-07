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Pétrole et Gaz : un second Lycée Technique bientôt érigé dans la banlieue de Dakar

Jeudi 7 Mai 2026 - 11:00

Pétrole et Gaz : un second Lycée Technique bientôt érigé dans la banlieue de Dakar

Le Sénégal veut renforcer la préparation de sa main-d’œuvre locale pour l'industrie extractive. Lors d'une visite stratégique à la Société Africaine de Raffinage (SAR) ce mercredi 6 mai 2026, le Ministre de la Formation Professionnelle, Amadou Moustapha Ndieck Sarré, a annoncé le projet de construction d'un second lycée technique d'excellence dans la banlieue dakaroise.
 

Cet établissement de nouvelle génération sera spécifiquement dédié aux métiers du pétrole et du gaz, secteurs clés de la souveraineté économique nationale. L'objectif affiché par le Gouvernement est de former des techniciens hautement qualifiés, capables de répondre aux exigences techniques et sécuritaires rigoureuses des plateformes offshore et des unités de raffinage.
 

Le projet repose sur une synergie forte entre l'État et le secteur productif. Développé en collaboration étroite avec la SAR Académie et bénéficiant du soutien technique et financier de la coopération allemande (KfW), l'établissement mettra l'accent sur la formation en alternance. Ce modèle pédagogique permettra aux apprenants de partager leur temps entre les salles de classe et les installations industrielles de la SAR.
 

Au-delà de la simple acquisition de diplômes, ce nouveau lycée technique vise à créer des passerelles directes vers l'emploi. En adaptant les programmes aux besoins réels du marché, le ministère entend lutter contre le chômage des jeunes tout en garantissant que les richesses issues du sous-sol profitent prioritairement à l'expertise sénégalaise.
 

MS/NDARINFO
 



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