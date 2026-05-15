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Affaire des mœurs à Linguère : Ndiaga Seck arrêté par la DIC juste avant son vol pour La Mecque

Vendredi 15 Mai 2026 - 21:24

Affaire des mœurs à Linguère : Ndiaga Seck arrêté par la DIC juste avant son vol pour La Mecque

Le feuilleton judiciaire des « 22 de Linguère » connaît un nouveau tournant spectaculaire avec l'arrestation de Matar Ndiaga Seck, alias Ndiaga Seck, par la Division des investigations criminelles (DIC) ce vendredi matin. Selon des informations exclusives obtenues par Seneweb, l'acteur politique de 51 ans a été intercepté alors qu'il s'apprêtait à quitter le territoire national.


Le suspect devait en effet embarquer ce vendredi à 16 heures à bord d'un vol en direction des lieux saints de l'islam pour effectuer son pèlerinage à La Mecque. Malgré une demande de dérogation formulée auprès des enquêteurs pour ne pas manquer son voyage, le comptable de profession a été maintenu en détention et est actuellement acheminé vers le commissariat urbain de Linguère.

 

L'interpellation de Ndiaga Seck n'est pas le fruit du hasard mais résulte de l'exécution d'une délégation judiciaire émise par un juge d'instruction près le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Louga. Son nom est apparu dans le cadre d'une vaste enquête de mœurs ayant déjà conduit au déferrement de vingt-deux suspects devant le parquet. Les charges qui pèsent sur l'homme politique sont particulièrement lourdes : association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d'autrui, actes contre nature, incitation à la débauche, ainsi que collecte illicite de données à caractère pornographique.
 


Le dossier prend une tournure encore plus grave avec l'accusation de transmission volontaire du VIH/SIDA, un volet qui cristallise l'indignation dans la région du Djoloff. Dès son arrivée à Linguère, le suspect devrait être placé en position de garde à vue après avis du magistrat instructeur. Cette arrestation à quelques heures de son départ pour le pèlerinage confirme la détermination des autorités judiciaires à ne laisser aucune zone d'ombre dans cette affaire de mœurs aux ramifications multiples, malgré le statut social et politique des mis en cause.
 

MS/NDARINFO

 



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