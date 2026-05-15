NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord

Ageroute : le DRH limogé pour « fautes lourdes » après avoir dénoncé le train de vie du DG

Vendredi 15 Mai 2026 - 20:06

Ageroute : le DRH limogé pour « fautes lourdes » après avoir dénoncé le train de vie du DG

Le climat social s'est brutalement détérioré au sein de l'Ageroute avec le limogeage officiel de son Directeur des Ressources Humaines, Cheikh Ahmed Tidiane Thiam.


Selon une source interne à l'entreprise, le DRH a été démis de ses fonctions ce vendredi 15 mai 2026 pour « fautes lourdes ». Cette décision radicale intervient seulement quarante-huit heures après que le désormais ex-DRH a publiquement mis en cause la probité de sa hiérarchie, déclenchant une onde de choc au sein de cet organisme stratégique chargé de la gestion du réseau routier sénégalais.
 

Le conflit a pris une tournure publique mercredi dernier, lorsque Cheikh Ahmed Tidiane Thiam a lancé de graves accusations contre le Directeur Général de l'Ageroute, Moustapha Fall. Le DRH dénonçait un train de vie qu'il jugeait incompatible avec les directives de sobriété de l'État. Il affirmait notamment que le DG utilisait deux véhicules de type V8, dont la valeur globale est estimée à 160 millions de francs CFA, en violation directe du décret 2021-05 qui supprime les véhicules de fonction pour les directeurs d'organismes parapublics.


Selon les détails fournis par l'ancien responsable des ressources humaines avant sa révocation, l'un de ces véhicules de luxe serait utilisé à des fins strictement personnelles, notamment pour le transport des enfants du Directeur Général à l'école, tandis qu'un troisième véhicule de service lui serait exclusivement réservé. 
 

MS/NDARINFO
 



Nouveau commentaire :
Facebook Twitter

Merci d'éviter les injures, les insultes et les attaques personnelles. Soyons courtois et respectueux et posons un dialogue positif, franc et fructueux. Les commentaires injurieux seront automatiquement bloqués. Merci d'éviter les trafics d'identité. Les messages des faiseurs de fraude sont immédiatement supprimés.
Les plus lus

APR : Macky Sall muscle son top management avec la nomination de Mamadou Djigo

11/05/2026

Marché d’armement de 45 milliards : L’AJE frappe fort, deux mandats de dépôt et un mandat d’arrêt international

12/05/2026

Mauritanie : Le décompte étourdissant de la fortune présumée saisie de Mohamed Ould Abdel Aziz

11/05/2026

Tabaski 2026 : la Mauritanie envoie plus de 123 000 têtes pour le marché.

08/05/2026

Crise au sommet : Abass Fall dénonce un projet de « délégation spéciale » à Dakar et prédit le pire pour Pastef

11/05/2026

Forces spéciales marines : Le Sénégal sacré champion des « Flintlympics » 2026

13/05/2026

Sommet « Africa Forward » : Ousmane Sonko lance la délégation sénégalaise vers Nairobi

10/05/2026
NDARINFO +
24 HEURES

Ageroute : le DRH limogé pour « fautes lourdes » après avoir dénoncé le train de vie du DG

15/05/2026

Hackathon ID4Africa 2026 : Le Sénégal sacré champion pour la 2ème année consécutive

15/05/2026

Dakar : le Gouverneur Ousmane Kane ordonne l’évacuation immédiate des autoponts

15/05/2026

Le Port Autonome de Dakar annonce la fin des opérations sur le « Mersin »

15/05/2026

Ousmane Sonko convoque son état-major à la Cité Keur Gorgui, ce soir

15/05/2026

UGB : journée noire à Sanar pour les 8 ans de la mort de Fallou Sène

15/05/2026