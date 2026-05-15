Ageroute : le DRH limogé pour « fautes lourdes » après avoir dénoncé le train de vie du DG

Le climat social s'est brutalement détérioré au sein de l'Ageroute avec le limogeage officiel de son Directeur des Ressources Humaines, Cheikh Ahmed Tidiane Thiam.





Selon une source interne à l'entreprise, le DRH a été démis de ses fonctions ce vendredi 15 mai 2026 pour « fautes lourdes ». Cette décision radicale intervient seulement quarante-huit heures après que le désormais ex-DRH a publiquement mis en cause la probité de sa hiérarchie, déclenchant une onde de choc au sein de cet organisme stratégique chargé de la gestion du réseau routier sénégalais.





Le conflit a pris une tournure publique mercredi dernier, lorsque Cheikh Ahmed Tidiane Thiam a lancé de graves accusations contre le Directeur Général de l'Ageroute, Moustapha Fall. Le DRH dénonçait un train de vie qu'il jugeait incompatible avec les directives de sobriété de l'État. Il affirmait notamment que le DG utilisait deux véhicules de type V8, dont la valeur globale est estimée à 160 millions de francs CFA, en violation directe du décret 2021-05 qui supprime les véhicules de fonction pour les directeurs d'organismes parapublics.





Selon les détails fournis par l'ancien responsable des ressources humaines avant sa révocation, l'un de ces véhicules de luxe serait utilisé à des fins strictement personnelles, notamment pour le transport des enfants du Directeur Général à l'école, tandis qu'un troisième véhicule de service lui serait exclusivement réservé.





MS/NDARINFO



