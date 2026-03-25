Conseil de discipline : Le Recteur Magatte Ndiaye va traquer les bloqueurs de cours

Le Conseil académique de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), réuni ce mardi 24 mars 2026 sous la présidence du Recteur, le Professeur Magatte Ndiaye, a pris des mesures conservatoires fermes face à la persistance de la grève des étudiants.



Préoccupée par le retard accumulé dans la progression des enseignements et des évaluations, l'autorité universitaire a réaffirmé le maintien de la date butoir du 14 août 2026 pour la clôture de l'année universitaire 2025-2026.





Le Conseil se réunira à nouveau au mois d'août pour évaluer les rapports pédagogiques des Unités de Formation et de Recherche (UFR) et de l'Institut Polytechnique de Saint-Louis (IPSL). À cette occasion, l'éventualité d'une invalidation d'un semestre ou de l'année entière sera formellement tranchée.



Par ailleurs, le Recteur a été mandaté pour traduire devant le Conseil de discipline les étudiants ayant entravé le déroulement des cours, en violation flagrante de la loi relative aux franchises universitaires. Enfin, l'institution a rappelé la suspension et la non-reconnaissance juridique de la Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL), précisant que seuls les délégués élus siègent légalement dans les instances officielles.





MS/NDARINFO



