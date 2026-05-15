UGB : journée noire à Sanar pour les 8 ans de la mort de Fallou Sène

La Coordination des Étudiants de Saint-Louis (CESL) a observé vendredi une « journée noire » pour commémorer le huitième anniversaire de la mort de Fallou Sène. L’étudiant en deuxième année de Lettres Modernes avait été tué par balle le 15 mai 2018, lors de violents affrontements avec les forces de l’ordre sur le campus de Sanar.





Pour marquer ce triste anniversaire et maintenir la pression sur les autorités, la CESL a décrété une cessation totale des activités académiques. Cette mobilisation a également été accompagnée d’une Journée Sans Ticket (JST), permettant aux étudiants d'accéder gratuitement aux restaurants universitaires, un symbole fort de contestation et de solidarité sur le campus.





Le procès fixé au 26 juin 2026 à Dakar

Après des années d'attente et de réclamations de la part de la famille et de la communauté estudiantine, le dossier judiciaire s'accélère enfin. Le Procureur de la République, Ibrahima Ndoye, avait annoncé lors d'un point de presse le 17 février dernier que l’enquête était officiellement bouclée. Le dénouement judiciaire est désormais proche : l’affaire sera jugée le 26 juin 2026 à Dakar.





Pour les étudiants de l'UGB, cette « journée noire » ne se limite pas à un hommage. Elle vise à « veiller à ce que toute la lumière soit faite » et que les responsabilités soient situées lors de l'audience à venir. La CESL promet de rester vigilante jusqu'au verdict final, rappelant que le sacrifice de Fallou Sène, tombé pour la cause des bourses d'études, reste le socle de leur engagement syndical actuel.



