Examen du BFEM 2026 : la date officielle des épreuves fixée au mardi 21 juillet

Le calendrier des examens scolaires nationaux se précise pour l'enseignement moyen au Sénégal. Les autorités académiques ont rendu publique l'annonce officielle fixant la date de démarrage des épreuves du Brevet de Fin d’Études Moyennes (BFEM) pour la session 2026. Cet examen, qui sanctionne la fin du premier cycle du secondaire et détermine l'orientation des élèves vers les classes de seconde, est programmé pour débuter sur l'ensemble du territoire national à partir du mardi 21 juillet 2026.





L'organisation des centres et la phase de préparation

Cette annonce officielle permet aux inspections d'académie (IA) et aux inspections de l'éducation et de la formation (IEF) d'entamer la phase finale de la logistique liée à la sécurisation des centres d'examen, à la désignation des chefs de centre ainsi qu'à la convocation des présidents de jury et des surveillants. Pour les milliers de candidats inscrits dans les différents collèges publics et privés du pays, cette publication marque le début du décompte des révisions avant le lancement des épreuves écrites. Les administrations scolaires sont invitées à finaliser les programmes d'enseignement et à organiser les examens blancs selon le calendrier général établi par le ministère de l'Éducation nationale.



MS/NDARINFO



