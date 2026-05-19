Célébration de la Tabaski : l'Université Gaston Berger annonce la suspension temporaire des cours

Le rectorat de l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a publié une note d'information officielle portant sur le calendrier académique à l'approche des fêtes religieuses. Signé par le Recteur et Président du Conseil académique, le Pr. Magatte Ndiaye, le document administratif officialise la période des vacances des cours octroyée à la communauté universitaire dans le cadre de la célébration de la fête de la « Tabaski » (Aïd el-Kébir).





Le calendrier de la suspension des enseignements et modalités de reprise

Selon les directives rectorales datées du 18 mai 2026, les enseignements vaqueront au sein de l'institution d'enseignement supérieur à compter du samedi 23 mai 2026, dès la fin des cours de la matinée.



Cette interruption des activités pédagogiques permettra aux étudiants, au corps professoral ainsi qu'au personnel administratif et technique de rejoindre leurs familles respectives pour les festivités. La reprise globale des cours et des activités académiques est réglementairement fixée au lundi 1er juin 2026 à partir de 08 heures précises.





MS/NDARINFO





