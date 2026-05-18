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Multiplication des foires à Saint-Louis : les commerçants locaux crient au scandale

Lundi 18 Mai 2026 - 06:48

Multiplication des foires à Saint-Louis : les commerçants locaux crient au scandale
Les membres du comité d’entreprises de Saint-Louis, structure regroupant les délégués des différents marchés de la commune, se sont mobilisés ce dimanche 17 mai 2026. Brassards et foulards rouges arborés, les acteurs économiques locaux dénoncent l'organisation fréquente de foires commerciales dans la ville, estimant que ces événements portent préjudice à l'activité des commerces sédentaires.

Les représentants des délégués pointent du doigt une rupture dans les accords conclus avec l'administration municipale. Dans leur déclaration, les commerçants ont exposé la situation factuelle. « Nous avions signé une convention avec le maire qu’il a respecté sur trois foires. Depuis, des foires se tiennent chaque jour à Saint-Louis. La foire du festival de jazz est terminée et une nouvelle s’apprête à démarrer lundi sur l’esplanade de Pikine. C’est organisé par un promoteur et la Mairie », expliquent les mrachands.

Le comité conteste la méthode de gestion de ce dossier par les services municipaux. « Le maire avait ordonné aux gestionnaires des marchés au sein de la commune de se concerter avec nous mais ils ne le font pas et agissent seuls. Ils ne nous considèrent pas. Aucune explication formelle des raisons de la tenue de cette nouvelle foire nous a été donnée », ont-ls dénoncé.

Les responsables du comité rappellent que les commerçants locaux s'acquittent des taxes municipales régulières, contrairement aux exposants des foires. « Quand il faut payer les taxes, c’est nous qui les payons en bons citoyens. Nous ne l’accepterons pas. Ces foires successives tuent le secteur économique de Saint-Louis. Nous tenons le maire pour responsable de cette situation », ont-ils crié.
 



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