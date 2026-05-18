Deuil aux lieux saints : la Direction générale du Pèlerinage annonce le décès d'un deuxième Sénégalais

La Direction générale du Pèlerinage (DGP) a rendu publique une note officielle ce lundi 18 mai 2026 annonçant le rappel à Dieu d'un deuxième pèlerin de nationalité sénégalaise sur le territoire saoudien. La victime est Alioune Badara Diop, un ressortissant sénégalais âgé de 49 ans. Le défunt effectuait le voyage aux lieux saints de l'Islam sous l'encadrement du regroupement privé ATPM (Trésor), l'un des voyagistes agréés par l'État pour assurer la logistique de la communauté nationale lors de cette édition du Hajj.





Les circonstances du décès à l'étape de Biir Ali

D'après les précisions fournies par les services de la DGP, le décès est survenu ce lundi à Biir Ali (Miqat), une station d'étape religieuse située en périphérie de la ville sainte de Médine. Le drame s'est produit immédiatement après que le pèlerin a accompli la formulation rituelle de sa prière d'intention, un acte obligatoire qui marque l'entrée officielle en état de sacralisation (Ihram) pour le pèlerinage. Les équipes médicales et administratives sénégalaises déployées sur place ont pris les dispositions réglementaires requises en liaison avec les autorités consulaires basées en Arabie Saoudite.



À la suite de cet événement, l'administration du pèlerinage a adressé ses messages de condoléances aux responsables du regroupement ATPM ainsi qu'aux proches de la famille éplorée. Les autorités chargées de l'encadrement des fidèles ont réaffirmé la mise en place d'un suivi constant de l'état de santé des différents contingents sénégalais dans les foyers religieux.





MS/NDARINFO





