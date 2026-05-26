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Dakar : L’Assemblée nationale non barricadée, démenti des rumeurs de blocus sécuritaire

Mardi 26 Mai 2026

Dakar : L’Assemblée nationale non barricadée, démenti des rumeurs de blocus sécuritaire

La situation reste normale aux abords de l'Assemblée nationale, démentant les rumeurs faisant état d'un bouclage ou d'un barricadement des accès menant à la représentation nationale. Un constat de terrain effectué au cœur de la nuit, précisément à 00 heure 15 minutes, confirme qu'aucune mesure sécuritaire exceptionnelle ou inhabituelle n’était visible dans le périmètre de l’hémicycle ni au niveau des grandes artères environnantes.
 

Les rumeurs de déploiement et de fermeture des voies d'accès, qui ont circulé à quelques heures de la tenue de la séance plénière stratégique de ce mardi 26 mai 2026, s'avèrent infondées. Les contrôles de routine et la surveillance classique de la place Soweto s'effectuent sans aucune restriction.

Les accès à l’Assemblée nationale demeurent entièrement libres pour les usagers et le personnel administratif, et aucune présence inhabituelle des forces de police ou de gendarmerie n’a été relevée sur le site.
 

MS/NDARINFO
 



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