Émigration clandestine : La police intercepte 68 migrants maliens après un débarquement à Soumbédioune

Les forces de l'ordre ont mené une importante opération d'interception dans la commune d'arrondissement de la Médina. Les agents du Commissariat local ont procédé à l’interpellation de 68 migrants irréguliers de nationalité malienne dans le secteur de la Gueule-Tapée, précisément à l'intersection des rues 66 et 55. Cette action policière fait suite au débarquement clandestin d’une pirogue artisanale en provenance des côtes de la Gambie.





Le dispositif d'alerte a été activé le mardi 19 mai 2026 à 07 heures 40 minutes, signalant la présence de cette embarcation clandestine sur la plage de Soumbédioune. Les premières données techniques communiquées par les services de la Police nationale indiquent que la pirogue, repérée initialement vers 06 heures 30 minutes, transportait à son bord un contingent initial estimé à plus d’une centaine de passagers.





À l’arrivée des premières unités de sécurité sur le site de débarquement, les occupants de l'embarcation s’étaient déjà dispersés dans les quartiers environnants et l’ensemble du matériel de navigation avait été emporté. Les policiers ont alors engagé un prompt ratissage de la zone qui a permis de découvrir 52 ressortissants maliens regroupés à l'intérieur d'une concession privée à la Gueule-Tapée, tandis que 16 autres fuyards ont été interceptés au cours des minutes suivantes dans les artères de la Médina.





Les auditions préliminaires menées par les enquêteurs révèlent que l’embarcation avait pris la mer depuis la Gambie avec un total de 165 passagers, comprenant des hommes, des femmes ainsi que des mineurs. Les personnes interrogées ont précisé que le capitaine du navire avait pris la fuite immédiatement après le débarquement, en escortant les femmes et le reste des mineurs vers une destination non identifiée pour les soustraire aux recherches.





Afin de sécuriser l'ensemble du périmètre et de mener à bien les opérations de contrôle, le commissariat de la Médina a bénéficié du soutien opérationnel des effectifs des Commissariats du Point E et de Rebeuss. L'ensemble des 68 migrants interpellés a été formellement conduit et mis à la disposition de la Division Nationale de Lutte contre le Trafic de Migrants et Pratiques Assimilées (DNLT) pour les nécessités de l’enquête judiciaire en cours.





MS/NDARINFO



