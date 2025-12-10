Connectez-vous
Dakar accueille une délégation émiratie pour renforcer les partenariats dans les secteurs stratégiques

Mercredi 10 Décembre 2025

Une importante délégation des Émirats arabes unis est attendue ce mercredi à Dakar, dans le cadre du renforcement de la coopération économique entre les deux pays, rapporte le journal Yoor-Yoor dans son édition du jour.

La mission diplomatique, conduite par le ministre émirati du Commerce extérieur, Dr Thani Bin Ahmed Al Zeyoudi, fait suite au récent déplacement du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko à Abu Dhabi. Elle vise à concrétiser les discussions entamées lors de cette visite, en posant les bases de partenariats stratégiques dans des secteurs clés : l’énergie, les hydrocarbures et les ressources minières, notamment les phosphates.
 

Cette rencontre marque une étape importante dans la dynamique de rapprochement entre Dakar et Abu Dhabi, autour d’une vision partagée de souveraineté économique durable, fondée sur les investissements structurants et l’intégration régionale.

Des échanges bilatéraux de haut niveau sont prévus à Dakar, en présence des autorités sénégalaises, pour finaliser les accords techniques et opérationnels.

MS/NDARINFO


 



