SÉNÉGAL – ARMÉE – NOMINATION : Le vice-amiral Oumar Wade nommé chef d’état-major général des armées

Mardi 9 Décembre 2025

Le président de la République du Sénégal a signé un décret portant nomination du vice-amiral d’escadre Oumar Wade au poste de chef d’état-major général des armées (CEMGA), en remplacement du général Mbaye Cissé, a appris l’Agence samedi de source officielle.
 

Actuel chef d’état-major particulier du président de la République, le vice-amiral Wade prendra officiellement ses fonctions à partir du 12 février 2026, selon le décret présidentiel daté du 1er décembre dernier.


Cette nomination marque une première dans l’histoire des forces armées sénégalaises : le vice-amiral Wade devient le premier officier de la Marine nationale à occuper le poste de CEMGA.
 

Par la même décision présidentielle, le général de division Cheikhou Mouhamadou Lamine Camara a été nommé chef d’état-major particulier du président de la République, en remplacement du vice-amiral d’escadre Oumar Wade.

MS/NDARINFO
 



