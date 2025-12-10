Salve d’applaudissements pour Dethie Fall après un discours ferme à l’Assemblée

La séance d’examen du budget 2026 du ministère des Infrastructures à l’Assemblée nationale a été marquée, ce mercredi, par une standing ovation en faveur du ministre Dethie Fall, suite à une intervention ferme dénonçant les lenteurs, les dérives budgétaires et les mauvaises pratiques dans l’exécution des chantiers publics.





« Je me répète devant vous : la rupture est totale et générale », a déclaré le ministre, promettant de mettre fin à l’impunité et aux chantiers bâclés. Il a pointé du doigt les entreprises qui livrent des routes de mauvaise qualité à des coûts exorbitants, insistant sur le fait que chaque franc du contribuable sénégalais doit être utilisé avec rigueur et transparence.





Dethie Fall a également dénoncé une certaine tolérance à la médiocrité : « Cet argent mal dépensé pouvait servir à la construction d’hôpitaux, d’écoles, d’universités… Pourquoi continuer à travailler dans la médiocrité ? ».





Ses propos, jugés courageux et sans concession, ont été largement salués par les députés présents, qui lui ont réservé une salve d’applaudissements nourris, selon le quotidien Direct News.





Le ministre a conclu en rappelant qu’il n’avait pas besoin « de l’argent de quiconque », et que son engagement repose sur le respect strict des délais, des règles et des engagements contractuels, en soulignant que son passage au ministère serait placé sous le sceau de la discipline et de la rigueur.



