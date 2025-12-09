Dakar accueille le Sommet MSGBC Oil, Gas & Power 2025

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a procédé ce mardi à Dakar à l’ouverture du Sommet MSGBC Oil, Gas & Power 2025.





Cette édition rassemble les pays membres du bassin MSGBC – Mauritanie, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau et Guinée – aux côtés de nombreux partenaires africains et internationaux du secteur de l’énergie.





Dans son allocution, le chef de l’État a insisté sur la nécessité de mieux valoriser les ressources naturelles de la région, de renforcer l’intégration énergétique et de bâtir des chaînes de valeur capables de soutenir l’industrialisation, la création d’emplois et une prospérité durable pour les populations.





Cette rencontre stratégique, qui s’inscrit dans une volonté partagée de promouvoir une souveraineté énergétique africaine plus solide, plus innovante et mieux répartie.



