Saint-Louis : vers un partenariat Corée-Sénégal autour de la Zone Économique Spéciale

Organisée sous l’égide de l’Agence Régionale de Développement (ARD) et de l’Association des Maires du Département de Saint-Louis, la rencontre vise à consolider les bases d’un partenariat économique et territorial autour de la Zone Économique Spéciale (ZES) de Grand Saint-Louis.





Cette mission officielle s’inscrit dans une dynamique de coopération bilatérale entre le Sénégal et la Corée du Sud, avec pour ambition de structurer un ensemble de projets industriels, technologiques et sociaux à fort impact, à travers des mécanismes contractuels et un cadre réglementaire adapté.





Prenant la parole à l’ouverture des travaux, le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, a salué « une initiative porteuse d’espoir pour l’économie régionale » et souligné que « onze projets structurants sont en discussion, offrant des perspectives concrètes de création d’emplois et de croissance économique endogène ».



Il a insisté sur l’approche intercommunale portée par l’ARD, qui « permet de mutualiser les ressources foncières, notamment dans la commune de Gandon, identifiée comme site prioritaire pour la ZES ».





De son côté, Awa Thiam, directrice pays du CMIA pour l’Afrique, a précisé que cette coopération est le fruit d’un travail de deux années avec les partenaires locaux.



« Ces projets ne sont pas venus ex nihilo. Ils ont été identifiés avec l’ARD pour répondre aux besoins réels du territoire », a-t-elle déclaré, en insistant sur la volonté du CMIA d’implanter des industries locales, en partenariat avec les jeunes, les agriculteurs et les PME sénégalaises.



« L’approche du CMIA est claire : on ne se contente pas d’importer, on installe des unités de production, on transfère des compétences, et on construit des filières durables ».



Le directeur de l’ARD, Ousmane Sow, a pour sa part souligné l’importance du levier territorial dans la transformation économique du pays.



« Ce processus consacre la capacité des territoires à porter des projets structurants. Grand Saint-Louis devient un bassin de développement cohérent, pensé à l’échelle régionale et non plus communale », a-t-il expliqué. Il a salué l’engagement des investisseurs sud-coréens et du CMIA, « convaincus par notre vision et prêts à s’engager dans un modèle de partenariat gagnant-gagnant ».





Le programme de la journée a alterné séances plénières, présentations de projets et discussions techniques sur les cadres juridiques et fiscaux liés aux Zones Économiques Spéciales. Des visites de terrain sont également prévues dans les communes de Gandon, Fass et Gandiol, afin d’évaluer les sites mobilisables pour l’implantation des infrastructures.





À l’issue de la mission, plusieurs protocoles d’accord sont attendus, accompagnés d’une feuille de route conjointe Corée–Sénégal, articulée autour des enjeux de souveraineté industrielle, énergétique et alimentaire.



