Saint-Louis : une collision entre une moto Jakarta et un taxi fait un blessé

Vendredi 19 Décembre 2025

Un accident de la circulation s’est produit ce vendredi matin aux environs de 8h sur la digue de Ndiolofène, à l’intersection menant vers la rue Thierno Ousmane Sy.
 

La collision a impliqué une moto Jakarta et un taxi urbain. Le conducteur de la moto a été sérieusement blessé et transporté en urgence à l’hôpital régional de Saint-Louis par les Sapeurs.
 

Les circonstances exactes de l’accident restent pour l’instant inconnues, mais cet incident relance les appels à une réglementation plus stricte de la circulation des motos Jakarta, régulièrement impliquées dans des accidents dans la ville.

MS/NDARINFO

 



