Sénégal : 7,7 milliards de FCFA pour la Microfinance et l’Économie sociale en 2026

L’Assemblée nationale a adopté, samedi, le projet de budget 2026 du ministère de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, arrêté à 7 727 939 616 francs CFA, a-t-on appris lors de la plénière.





Défendu par le ministre Alioune Dione, ce budget est structuré en quatre programmes, centrés notamment sur le pilotage stratégique, le renforcement du secteur de la microfinance et le développement de l’économie sociale et solidaire, considérée comme un levier de croissance inclusive.





Face aux interpellations de plusieurs députés réclamant une hausse de l’enveloppe budgétaire, le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a appelé à un changement d’approche, plaidant pour un accès plus large des institutions de microfinance au guichet de financement de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO).





“La solution que nous envisageons en tant que représentant au Conseil des ministres de l’UEMOA, c’est de faire un plaidoyer avec insistance pour que les institutions de microfinance, du moins les plus grandes, puissent avoir accès au guichet de la banque centrale”, a déclaré M. Diba.





Il a insisté sur le caractère structurel de cette solution, estimant qu’en l’absence d’un tel accès, les institutions de microfinance “ne pourront pas vendre à un taux faible”, en raison des conditions imposées par les banques classiques, auprès desquelles elles se refinancent actuellement.





Le ministre a par ailleurs appelé les structures de microfinance à se conformer strictement aux normes de gouvernance, condition indispensable, selon lui, pour asseoir la crédibilité du secteur et favoriser l’inclusion financière durable.



MS





