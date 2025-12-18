Cancer du sein : le Sénégal entre dans une nouvelle ère de traitement avec le HMO

L’Hôpital militaire de Ouakam (HMO) est devenu le premier établissement de santé en Afrique de l’Ouest à intégrer une technologie de pointe dans la prise en charge du cancer du sein, avec l’introduction du traitement par immunofluorescence.





L’établissement hospitalier a officiellement mis en service un équipement permettant la réalisation de biopsies du ganglion sentinelle par immunofluorescence, une technique de diagnostic avancée qui permet de visualiser les cellules cancéreuses dès leur propagation au premier ganglion lymphatique.





Estimé à plus de 82,7 millions de francs CFA, cet outil innovant améliore le diagnostic précoce et la précision thérapeutique, tout en étant moins invasif que les méthodes traditionnelles, souligne l’hôpital sur ses canaux officiels.



« Cette technologie est particulièrement précieuse lors des interventions nécessitant une mastectomie, car elle réduit considérablement les complications post-opératoires pour les patientes », a précisé l’institution hospitalière.





Doté d’une durée de vie estimée à dix ans, l’équipement devrait bénéficier à environ 5 000 patientes, consolidant ainsi l’offre de soins oncologiques et la capacité technologique du Sénégal dans la lutte contre les cancers féminins.



APS



