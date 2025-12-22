CPS Événementiel : Saint-Louis lance les premières coopératives solidaires du Sénégal

Saint-Louis, vitrine de l'économie sociale au Sénégal



Un modèle d'entrepreneuriat collectif innovant

Des modèles de réussite pour Saint-Louis et le Sénégal



La ville tricentfranchit une étape historique dans le développement de l'économie sociale et solidaire. Saint-Louis du Sénégal a accueilli vendredi l'installation des deux premières Coopératives Productives Solidaires (CPS) dans le secteur de l'événementiel, marquant un tournant pour l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat collectif dans la région.Le Ministre de la Microfinance, de l'Economie sociale et solidaire, Dr Alioune Badara Dione, a présidé la cérémonie d'installation à la Maison de Lille de Saint-Louis, en présence des autorités administratives locales et d'élus, qui ont accompagné le MMESS dans la réalisation de ce projet structurant.Le choix de Saint-Louis pour abriter ces premières CPS-Événementiel témoigne de la reconnaissance du potentiel unique de la ville tricentenaire. "Saint-Louis, ville emblématique de culture et de créativité, offre le cadre idéal pour cette initiative", a déclaré le Dr Alioune Dione, soulignant que ces coopératives s'appuient sur le riche patrimoine culturel, artistique et touristique de la cité, ainsi que sur le dynamisme de sa jeunesse.Dotées de matériel pour faciliter leur démarrage, les deux CPS-Événementiel bénéficient d'un accompagnement qui leur permettra de capitaliser sur les nombreux événements culturels et touristiques qui rythment la vie de Saint-Louis tout au long de l'année.Cette initiative s'inscrit dans la mise en œuvre de la Lettre de Politique sectorielle du MMESS et répond aux dispositions de l'Article 9 de la Loi d'Orientation de l'Economie Sociale et Solidaire (LOESS). Elle vise à promouvoir un modèle d'entrepreneuriat collectif fondé sur la solidarité, la mutualisation des ressources et une gouvernance démocratique.Le ministre a insisté sur l'importance du commerce solidaire entre les acteurs de l'économie sociale et solidaire, en collaboration avec les ministères concernés et les collectivités territoriales, conformément à la LOESS."Les CPS-Événementiel de Saint-Louis doivent incarner des modèles de bonne gouvernance, de professionnalisme et de réussite coopérative, tant au niveau régional que national", a souligné le Dr Alioune Dione. Cette exigence reflète la volonté du gouvernement de construire des territoires inclusifs et de créer des emplois durables pour la jeunesse sénégalaise.L'installation de ces coopératives à Saint-Louis positionne la région Nord comme pôle d'excellence de l'économie sociale et solidaire au Sénégal, ouvrant la voie à d'autres initiatives similaires dans le secteur de l'événementiel et au-delà.