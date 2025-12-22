Saint-Louis : l'ONFP s'installe pour booster l'employabilité des jeunes du Nord

L'Office national de formation professionnelle (ONFP) a inauguré vendredi son antenne régionale à Saint-Louis, marquant un rapprochement stratégique avec les populations et les acteurs économiques du Nord du Sénégal.



Mouhamadou Lamine Bâ Lô, Directeur général de l'ONFP, a souligné l'importance de cette implantation pour cette structure para-publique spécialisée dans la formation professionnelle. "L'ONFP accompagne les branches professionnelles et met en œuvre des opérations de formation", a-t-il déclaré en marge de la cérémonie.



Cette nouvelle antenne vise à renforcer les liens avec les partenaires locaux, notamment la Chambre des métiers et le secteur privé, tout en facilitant l'accès des populations aux formations qualifiantes.



Le directeur général a rappelé que cette initiative s'inscrit dans la Vision nationale de développement, l'Agenda Sénégal 2050, qui accorde une place centrale au capital humain et à la formation professionnelle.



Abdoukhadre Dieylani Bâ, adjoint au préfet du département de Saint-Louis, a salué cette ouverture qui offrira aux jeunes de la région "des formations qualifiantes et des opportunités d'emploi".



L'inauguration s'est accompagnée de la remise de titres de qualification professionnelle à une centaine de personnes réparties en quatre cohortes, formées dans des domaines variés tels que la création web et la saponification.



Cette antenne du pôle Nord devrait dynamiser l'offre de formation dans toute la zone septentrionale du pays.





