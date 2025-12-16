Connectez-vous
Diamniadio : Diomaye inaugure une usine historique pour la défense

Mardi 16 Décembre 2025

Le président de la République a inauguré, ce mardi à Diamniadio, l’usine ISEVEM d’assemblage de véhicules militaires tactiques, marquant une étape majeure dans la mise en place d’une industrie de défense nationale au Sénégal.
 

À travers ce projet structurant, les autorités sénégalaises entendent poser les fondements d’une souveraineté industrielle et technologique renforcée, en réduisant la dépendance extérieure du pays et en consolidant l’autonomie stratégique des forces de défense et de sécurité.
 

Portée par un partenariat public-privé entre l’État du Sénégal et la société ISEVEM, cette infrastructure industrielle s’inscrit dans une démarche progressive visant, dans un premier temps, le développement de capacités locales d’assemblage et de maintenance, avant d’évoluer vers la conception et la production d’équipements de défense.
 

Au-delà des enjeux strictement sécuritaires, cette usine est présentée comme un levier important d’industrialisation, de création d’emplois qualifiés et de transfert de compétences. Le projet ambitionne également de favoriser l’intégration des talents nationaux, en particulier des jeunes, dans des filières technologiques à forte valeur ajoutée.
 

Avec l’inauguration de cette première unité industrielle de défense, le Sénégal affirme son engagement à bâtir une industrie nationale résiliente et innovante, conçue comme un pilier à la fois de la sécurité nationale, du développement économique et de la cohésion sociale.

NDARINFO
 



