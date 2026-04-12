Falémé : Une drague illégale détruite par les forces de sécurité à Doguiba

Dans une offensive résolue contre l'exploitation minière clandestine, les forces de sécurité basées à Guémédjié (secteur de Moussala) ont procédé au démantèlement et à la destruction d'une drague artisanale installée illicitement sur la berge du fleuve Falémé. L'opération s'est déroulée à hauteur du village de Doguiba, en application stricte du décret interdisant toute activité d'extraction dans un rayon de 500 mètres autour du cours d'eau.





Cette intervention d'envergure, menée le long de la lisière frontalière, vise à stopper la dégradation accélérée de l'écosystème local provoquée par le traitement sauvage du sable minier. Les populations autochtones de Doguiba ont accueilli cette action avec soulagement, saluant la fermeté des autorités dans la protection de leur environnement.



Elles appellent désormais à une pérennisation de ces patrouilles de sécurisation afin d'éradiquer définitivement les pratiques d'orpaillage illégal qui menacent la survie du fleuve Falémé.





MS/NDARINFO



