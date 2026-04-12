Touba : La communauté mouride célèbre le Magal de Serigne Abdoul Ahad Mbacké

La communauté mouride commémore, ce dimanche, le Magal de Serigne Abdoul Ahad Mbacké, troisième Khalife général des Mourides. Surnommé « le Véridique », celui qui a dirigé la confrérie de 1968 à 1989 est honoré pour son œuvre colossale ayant transformé la cité religieuse de Touba en une métropole moderne tout en préservant sa sacralité.





Durant ses 21 ans de khalifat, Serigne Abdoul Ahad Mbacké s'est illustré par une rigueur morale exemplaire et un vaste programme d'infrastructures. On lui doit notamment l'extension de la Grande Mosquée, la construction de la bibliothèque, de la résidence Cheikhoul Khadim, ainsi que l'électrification et l'adduction d'eau de la ville.



Au-delà des chantiers physiques, il a marqué les esprits par son décret de 1980 interdisant l'alcool, le tabac et les jeux de hasard à Touba, renforçant ainsi le caractère religieux de la cité. Son héritage, fondé sur la foi, le travail et la discipline, continue de guider des millions de talibés à travers le monde.





MS/NDARINFO

